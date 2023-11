ATP Finals Torino 2023 | Djokovic | “Biscotto? Non credo | Sinner e Rune giocano per vincere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) “No, non sarò il fan numero uno diquesta sera. Se dovessemi qualificherò, se no c’è comunque la Coppa Davis da giocare e da provare a”. Parole pragmatiche quelle di Novak, che battendo Hubert Hurkacz per 7-6(1) 4-6 6-1 non si è assicurato la qualificazione nel gruppo verde delle Nitto ATPe dovrà attendere l’esito del big match tra. Al momento l’unico certo di essere qualificato è Jannik, che vincendo però farebbe un favore al numero 1 del mondo. “Non so se vedrò il match, forse no. È arrivata qui la mia famiglia e voglio godermi i bambini. Di solito giochiamo all’aperto anche se visto l’orario forse andremo in piscina – le parole del serbo, che ha allontanato anche ...