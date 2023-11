Atp Finals | Sinner in semifinale | Hurkacz strappa un set a Djokovic

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Jannikavanza inalle Atp2023 di Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera, grazie al set vinto da Hubertcontro Novak. Il serbo si impone per 7-6 (7-1), 4-6, 6-1 contro il polacco., a questo punto, è promosso anche in caso di sconfitta netta stasera.invece deve sperare chebatta Rune, con qualsiasi punteggio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

MADRID (SPAGNA) - C'è un grande assente nelle Nitto di Torino, dove Jannik Sinner sta sfidando gli altri maestri del tennis mondiale. Tra questi non c'è infatti Rafa Nadal, che è fermo da gennaio (quando si infortunò agli Australian Open

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner si è qualificato matematicamente per la semifinale delle ATP Finals di Torino, prima dell'incontro che giocherà oggi alle 21 col danese Holger Rune.