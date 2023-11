Atp Finals | Sinner in semifinale grazie a Hurkacz che strappa un set a Djokovic

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Jannikavanza inalle Atpdi Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera,al set vinto da Hubertcontro Novak. Il serbo anche in caso di vittoria, e sconfitta diin due parziali, non può più raggiungereper la regola del quoziente set. L'articolo proviene da Italia Sera.

MADRID (SPAGNA) - C'è un grande assente nelle Nittodi Torino , dove Jannik Sinner sta sfidando gli altri maestri del tennis mondiale . Tra questi non c'è infatti Rafa Nadal, che è fermo da gennaio (quando si infortunò agli Australian Open ...

Sinner qualificato alla semifinale delle Atp Finals: come può arrivare primo o secondo- Corriere.it Corriere della Sera

Sinner, Rune, Djokovic: cosa serve per qualificarsi alle semifinali delle Atp Finals la Repubblica

Novak Djokovic sorride, ma solo a metà. Alle ATP Finals di Torino il numero 1 al mondo ha ottenuto il suo secondo successo nel Gruppo Verde, ma lo ha fatto in tre set su Hubert Hurkacz (ATP 9), sostit ...Ecco dove vedere l’incontro tra Sinner e Rune in streaming e in TV in programma alle Atp Finals di Torino 2023. L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic di martedì sera, alle Atp Finals di Torino ...