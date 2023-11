Atp Finals | Sinner in semifinale grazie a Hurkacz che strappa un set a Djokovic

Jannik Sinner avanza in semifinale alledi Torino . Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera, grazie al set vinto da Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic. Il ...

(ANSA) - ROME, NOV 16 - Italy's Jannik Sinner is mathematically qualified for the semifinals of the ATP Finals in Turin after Serb great Novak Djokovic lost the second set 6-4 in the afternoon match ...Il serbo avrebbe dovuto battere Hubert Hurkacz in due set per assicurarsi le migliori condizioni possibili per qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals per la dodicesima volta in carriera.