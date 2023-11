Atp Finals | Sanguinetti senza dubbi | “Sinner il prossimo numero 1”

Leggi su notizie

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’ex tennista italiano esalta l’altoatesino: “Non ci sono, vincere degli Slam e si dividerà il futuro con Alcaraz. Non sono sorpreso dalla vittoria contro Djokovic…” Sta strabiliando, Jannik. Turno già passato dopo soltanto due partite delle Atp, sicuro del posto in semifinale prima ancora di affrontare Holger Rune nella terza e ultima sfida del proprio gruppo. Un match che definirà l’altro qualificato al turno successivo tra il danese e Novak Djokovic, sconfitto in tre set un paio di giorni fa dall’altoatesino. Momento magico per Jannikche sta mostrando tutto il suo talento alle Atpin corso a Torino (Ansa Foto) – Notizie.com“Jannik vincerà degli Slam e sarà il1. Questo è sicuro!”: non ha...