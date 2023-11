Atp Finals | Djokovic | “Stasera starò con la famiglia | vedrò domani com’è andata”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Novak, al termine della vittoria con Hubert Hurkacz alle Atp, ha parlato facendo riferimento alla sfida tra Sinner e Rune, da cui dipende la qualificazione alle semifinali del campione serbo. “con la mia, non guarderò la partita.come èe se sarò qualificato allora comincerò a pensare alle prossime partite“, dice il serbo. Riguardo alla partita con il polacco Hurkacz,ha dichiarato: “Lui è uno dei giocatori che amo meno in campo perché mi dà molto fastidio con il servizio. Ha una delle migliori battute al mondo e oggi ha servito in modo incredibile. La mia è stata una buona vittoria“. SportFace.