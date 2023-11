ATP Finals | Djokovic fatalista | “Le cose non sono più nelle mie mani”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una vittoria che lascia tanto amaro in bocca: il serbo Novakbatte il polacco Hubert Hurkacz in tre set alle Nitto ATP2023 di tennis ed ora deve sperare che Jannik Sinner batta il danese Holger Rune questa sera per poter passare alle semifinali di sabato come secondo classificato del Gruppo Verde, incrociando così il vincitore del Gruppo Rosso, che sarà uno tra l’iberico Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev. Il serbo ne è perfettamente coscientedichiarazioni rilasciate a fine incontro a Sky Sport: “contento di finire la terza partita del gruppo con la vittoria, adesso lenonpiùmieper qualificarmi per le semifinali, peròcontento di finire il girone così. Questo format è ...