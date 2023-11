ATP Finals | dal primo Masters che ho seguito | 1975 Stoccolma e Panatta | a oggi Quante cose sono cambiate alle ATP Finals

Jannik Sinner contro Holger Rune per continuare a sognare alle2023 di Torino. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi affronta il danese, ottavo giocatore del ranking, nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo Verde. Il 22enne altoatesino torna ...

Jannik Sinner contro Holger Rune per continuare a sognare alle Atp Finals 2023 di Torino. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi affronta il danese, ottavo giocatore del ranking, nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo Verde. Dopo le vittorie contro Stefanos Tsitsipas e Nivak Djokovic, Jannik Sinner è prondo a sfidare Holger Rune nell'ultima partita del girone, che potrebbe fargli strappare il pass per la semifinale delle ...