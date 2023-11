Atp Finals | alle 21 di stasera Sinner-Rune | l’Azzurro punta la semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023) Torino – Jannikcontro Holgerper continuare a sognareAtp2023 di Torino., numero 4 del mondo, oggi affronta il danese, ottavo giocatore del ranking, nel match per la terza e ultima giornata del Gruppo Verde. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo la splendida vittoria ottenuta martedì contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo., con 2 successi all’attivo, è ad un passo dsemifinali e ha ottime chance di chiudere il girone al primo posto. Il ventenne, sconfitto all’esordio da Djokovic, ha beneficiato del ritiro del greco Stefanos Tsitsipas nella seconda sfida e oggi deve vincere per sperare di proseguire l’avventura nel torneo dei ‘maestri’. Boom in tv Il match è destinato a tenere incollati ...