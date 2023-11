ATP Finals 2023 | Novak Djokovic batte Hurkacz | ma ora deve tifare Sinner per qualificarsi

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023)vince il suo secondo match alle ATPdi Torino, ma nel Girone Verde si ritrova senza avere in mano il proprio destino. Il successo su Hubertarriva per 7-6(1) 4-6 6-1, ma l’effetto del parziale vinto dal polacco è pesante sul serbo. Sarà qualificato, infatti, soltanto in caso di vittoria di Jannikcontro Holger Rune questa sera: se il danese dovesse prevalere, arriverebbe l’eliminazione. La curiosità principale è risultata essere legata allo stato di forma di, che comunque arrivava da un ottimo momento, e dal fatto che si tratti del suo primo vero match giocato a Torino, tolta l’esibizione con Fritz di due giorni fa. La risposta che si vede al Pala Alpitour consegna una versione ottima del polacco, che soffre un minimo ...