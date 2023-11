Atp Finals 2023 | Medvedev | “Farò del mio meglio contro Alcaraz”

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Dal punto di vista mentale è stato un match molto duro. Io ero partito bene, ma poi Zverev è salito di livello mentre io sono calato. Nel tie-break sono stato bravo e fortunato. Oggiha giocatodi quanto fattoZverev e mi aspetto ancora una partita molto dura e complicata”. Lo ha detto Daniildopo la vittoria in due set 7-6(7) 6-4 su Alexander Zverev che gli ha permesso di staccare il pass per le semifinali delle Atp. “Sono contento di essermi ritrovato verso la fine del primo set e di aver iniziato a giocare– ha aggiunto il russo – La fine di entrambi i set è stata molto equilibrata, al tie-break lui ha avuto anche un set point sul suo servizio. Sono contento, davvero, perché quest’anno match come questi li avrei persi e invece sono ...

L'appuntamento è per le 21. Jannik Sinner si gioca contro il norvegese Holger Rune , n. 8 del mondo, un posto in semifinale alledi Torino . Sulla carta si tratta di un vero e proprio spareggio, ma in realtà il risultato potrebbe essere già deciso ancora prima che i due mettano piede in campo. Molto, come potete ...

Atp Finals, Medvedev batte Zverev ed è in semifinale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

ATP Finals 2023, Ambesi: "Regolamento superato, non garantisce equità. Serve la classifica avulsa" OA Sport

La campagna torinese alle Nitto ATP Finals è finora trionfale per Jannik Sinner: due vittorie su due e soprattutto il primo successo in carriera contro Novak Djokovic che pesa come un macigno. Eppure ...Il ritorno di Gassmann slitta di una settimana, e al suo posto il primo canale pubblico si gioca ancora le indagini del Commissario: ecco la puntata di stasera.