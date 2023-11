Atp Finals 2023 | Medvedev batte Zverev in due set e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nell’appuntamento serale delle ATPdi Torino Daniilsupera in due set Alexandere si qualifica per le semifinali. Nel primo set parte forte, che toglie subito il servizio all’avversario e sale 2-0. Il tedesco ci mette un po’ ad entrare in partita, non riuscendo a incidere in risposta. Nel sesto game peròriesce a difendersi bene, e sfruttando anche qualche errore di troppo in uscita dal servizio del rivale si riprende il break e impatta sul 3-3. Nei giochi successivi la fa da padrone chi serve e il giusto epilogo del set è il tie break. Qui inizia meglio il teutonico, che si procura un mini break e scappa sul 4-1. Un grave errore a rete però si rivela fatale per Sascha, che non sfrutta il vantaggio e si fa recuperare.successivamente ...