ATP Finals 2023 | i precedenti tra Sinner e Rune Ultimo tabù da sfatare

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Janniksta stupendo alle ATPdi Torino: due vittore nei primi due match contro Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic e una qualificazione sempre più vicina. Questa sera contro Holgerbasterà vincere oppure perdere con alcune combinazioni particolari. Nel finale di stagione il giocatore altoatesino sta abbattendo diversi: non aveva mai vinto contro Daniil Medvedev e ha battuto il russo in due finali tra Pechino e Vienna, non aveva mai battuto Novak Djokovic e l’ha sconfitto al tiebreak del terzo in quel di Torino. Segno di una crescita evidente che non vuole esaurirsi, ma che vuole proseguire inesorabile. L’daè rappresentato proprio da Holger, contro il quale il giocatore italiano non ha mai vinto. Due i ...