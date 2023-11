ATP Finals 2023 | Hubert Hurkacz sottolinea | “Jannik Sinner è in semifinale per merito suo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una giornata particolare per il tennis e lo sport italiano., ancor prima di giocare il suo match (dalle ore 21.00) contro il danese Holger Rune, è sicuro di aver ottenuto la qualificazione alle semifinali delle ATP, primo azzurro a centrare questo obiettivo. In un format che non poche perplessità sta suscitando ad appassionati e non,ha avuto la certezza di ciò grazie a quanto accaduto nel confronto pomeridiano del Gruppo Verde tra il serbo Novak Djokovic e il polacco. Quest’ultimo, subentrato in qualità di prima riserva all’infortunato Stefanos Tsitsipas, ha strappato un set al n.1 del mondo, perdendo in tre frazioni. Un riscontro sufficiente per garantire all’altoatesino il pass per il penultimo atto. La partita dunque ...