ATP Finals 2023 | Daniil Medvedev supera Alexander Zverev ed approda in semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il russoè il primo semifinalista delle Nitto ATPdi tennis: il numero 3 del torneo ha sconfitto, nel secondo match della seconda giornata del Gruppo Rosso, il tedesco, numero 7, battuto per 7-6 (7) 6-4 in un ‘ora e tre quarti di gioco. Il russo non è aritmeticamente certo del primo posto nel girone, mentre il teutonico si giocherà la qualificazione contro l’altro russo Andrey Rublev, già eliminato, dovendo però guardare anche al risultato di-Alcaraz. Nel primo set la partenza diè fulminante: parziale di 8 punti a 2 ed immediato 2-0 (break a 15 in apertura).resta in scia all’avversario e nel sesto gioco trova il controbreak ai vantaggi dopo aver sciupato due ...