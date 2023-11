ATP Finals 2023 | cosa deve fare Alcaraz per qualificarsi in semifinale | le possibili combinazioni

Nella seconda giornata valida per il Gruppo Rosso dellea vincere è stato il russo in due set col punteggio di 7 - 6(7) 6 - 4 in poco più di novanta minuti di gioco. E così ancora una ...

Tennis, Sinner firma l'impresa alle ATP Finals: batte Djokovic e vola al comando del gruppo verde - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinner batte Djokovic: la vittoria alle Atp Finals di Torino è l’apice di una rivoluzione profonda (e… Il Fatto Quotidiano

The Estate, commedia Sky Original con un cast stellare (on demand anche in 4K), Arriva in prima visione su Sky THE ESTATE, divertente commedia targata Sky Original, in esclusiva da mercoledì 15 novemb ...Sicuro della semifinale, Medvedev affronterà Alcaraz già sapendo i qualificati del Girone Verde. Sinner, attenzione all'eventuale vittoria di Novak Djokovic in due set su Hurkacz. Il video commento de ...