ATP Finals 2023 | come cambia la classifica del girone di Alcaraz | possibile arrivo di tre giocatori alla pari

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo la seconda giornata del Gruppo Rosso del torneo di singolare delle Nitto ATPdi tennis abbiamo il nome del primo semifinalista: il russo Daniil Medvedev è già certo della qualificazione al penultimo atto, anche se non è aritmeticamente certo del primo posto nel. L’altro posto in semifinale se lo contenderanno, a distanza, il teutonico Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos: l’iberico affronterà nell’ultimo turno Medvedev, mentre il tedesco se la vedrà con l’altro russo Andrey Rublev, già eliminato, dovendo però guardare anche al risultato di Medvedev-. ATP, Daniil Medvedev: “Nell’ultima partita non voglio perdere ma non voglio terminare troppo tardi”GRUPPO ROSSO 1 Daniil Medvedev (Russia) 2 ...