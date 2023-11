Atletica | arriva il verdetto della Wada al Grande Fratello | Alex Schwazer non sarà alle Olimpiadi di Parigi

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) A quasi 39 anni si interrompe quasi definitivamente il sogno olimpico di. Il marciatore azzurro, campione olimpico a Pechino 2008, non potrà infatti partecipare ai Giochi di. La notizia èta in prima serata in TV al. Per il nativo di Vipiteno, squalificato per un caso doping ricco di dubbi, non èta da partela riduzionepena che scade proprio il prossimo anno, ma non nei tempi utili per puntare alla Capitale transalpina. Le parole dell’azzurro nel confessionale: “Sarò sintetico. La decisione è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole. Sono molto dispiaciuto, ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata. Non è stata presa in ...