Assicurazioni per veicoli elettrici leggeri | monopattini e bici a rischio | quali sono le novità del Codice della strada

(Di giovedì 16 novembre 2023)anche per i(ad esempio le minicar elettriche, maanche i) e niente copertura per iritirati dalla circolazione o non idonei...

... prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS(Istitutola Vigilanza sulle) o a sistemi alternativila risoluzione delle controversie previste a livello ...

Insurtech, +Simple compra Crea Assicurazioni per crescere in Italia InsuranceUp

+Simple e Crea Assicurazioni: integrazione per crescere nel MGA Financecommunity

Assicurazioni anche per i veicoli elettrici leggeri (ad esempio le minicar elettriche) ma niente copertura per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto o per quelli..Obbligo di assicurazione Rc auto anche per i monopattini elettrici e per i veicoli che circolano solo in aree private. Lo schema del Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2021/2118, riformando varie ...