Ascolti Tv 15 Novembre 2023 | Montalbano il più visto | Sciarelli batte Russell Crowe

Ascolti TV | Martedì 14 novembre 2023. Zalone vince col 19.2% - Sinner porta in alto Rai2 (14.6%) e Sky (4.5%) - parte bassa Circeo (13.9%). In daytime sugli scudi Matano (21.3%) e Infante (7.9%)

Boom diper Chi l'ha visto nella serata del 152023. Mediaset rinuncia al Grande Fratello e condanna Canale 5 admediocri con l'ennesima replica de Il Gladiatore: ecco tutti i numeri ...

Gli ascolti tv del 14 novembre, i dati auditel di ieri: il Circeo, Sinner-Djokovic e Checco Zalone Corriere della Sera

Ascolti tv e dati Auditel 14 novembre: Checco Zalone batte la sere sul massacro del Circeo, Sinner sul podio Virgilio Notizie

