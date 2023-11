Arnautovic aumenta i minuti dopo l’infortunio | ma spavento con l’Austria

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023)ha giocato parte di Estonia-Austria, l’unico impegno di oggi per i nazionali dell’Inter in attesa dei sudamericani stanotte. I suoi hanno vinto 0-2, con l’attaccante subentrato. IN CAMPO – Vinceper 0-2 a Tallinn contro l’Estonia, in una partita ininfluente visto che aveva già ottenuto da un mese la qualificazione agli Europei. Nel primo tempo decidono la sfida i gol di Konrad Laimer al 26? e Philipp Lienhart al 40?. All’intervallo il commissario tecnico Ralf Rangnick mette in campo anche Marko, proprio al posto di Laimer. Per l’attaccante dell’Inter un tempo intero,i ventipiù recupero domenica contro la Roma. Ha anche avuto uno, ossia un colpo subito attorno all’85’ da Rasmus Peetson che l’ha lasciato a terra dolorante per un paio ...