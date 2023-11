Armenia-Galles | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 16 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024. Entrambe le squadre sono chiamate a vincere per poi giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti.si giocherà sabato 18 novembre 2023 alle ore 15.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono quarti in classifica con 7 punti, a meno tre da Croazia e, e a nove dalla Turchia già qualificata. La Nazionale di Petrakov deve vincere per poi giocarsi tutto nella partita contro la Croazia. Ii si presentano a questo appuntamento da secondi in classifica a pari merito con la Croazia, con la possibilità di vincere le ultime due partite ed ottenere la qualificazione matematica. LE...