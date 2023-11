Aria fredda in arrivo su tutta Italia 

Leggi su agi

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - E' inil freddo sull'Italia fra venerdì e sabato. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, al momento sul paese le temperature risultano in generale diminuzione dopo l'elevato sopra media dei giorni scorsi. Tra Venerdì e Sabato quindi, avremo una circolazione depressionin movimento sui Balcani e un fronte freddo che sfiorerà anche la nostra Penisola. Qualche pioggia o acquazzone è atteso sulle regioni del medio versante Adriatico e al Sud ma entro il weekend la rimonta dell'alta pressione riporterà condizioni meteo stabili da Nord a Sud. Temperature in diminuzione su valori in media o anche di qualche grado sotto in particolare sulle regioni meridionali. Per la prossima settimana, in generale, si conferma una possibile fase di maltempo. Una vasta saccatura depressionpotrebbe allungarsi sull'Europa ...