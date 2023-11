Argentina | negazionismo Milei su dittatura non seduce i militari

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (askanews) – Ildellaproposto danon penetra nelle caserme argentine scrive oggi El Pais in un’analisi sulla situazionea tre giorni dal voto di ballottaggio. Javier, il candidato presidenziale dell’estrema destra, ha ribaltato il consenso che ha tenuto a galla la democraziaper 40 anni. Intende porre fine all’istruzione pubblica e alla sanità, tagliare i fondi alle università e si oppone alle leggi sull’aborto e al matrimonio paritario. Parte di questa “guerra culturale”, come la chiama lui, comporta una reinterpretazione condiscendente dell’ultima(1976-1983) e del terrorismo di stato. In prima linea in questoc’è la sua ...