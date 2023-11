“Arabi e palestinesi vogliono la pace” Perché è un falso

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Da molto tempo ormai la questione palestinese non sembra riguardare più i. Questo apparente paradosso cela in sé la tragica verità della fine di un ideale. Esso sopravvive solo nella retorica che i nuovi leader del fondamentalismo islamico usano per sobillare le masse dei disperati “senza-terra” istruendoli all’odio verso gli ebrei e verso l’Occidente. Infatti, quella che un tempo era nota come causa palestinese è stata fagocitata dalle forze islamiche tramutandosi in una delle tante forme che assume la Jihad anti-occidentale. La crociata deiper ottenere una patria, seppur storicamente discutibile e inficiata dagli innumerevoli rifiuti di costoro di addivenire ad un accordo con Israele, presentava, almeno filosoficamente, dei tratti condivisibili. Benché tale causa sia sempre stata strumentalizzata dai paesi ...