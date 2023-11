Aquilonia | Carabinieri salvano cane disorientato e impaurito in strada

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023)(AV) –sullastatale, rischia di essere investito: salvato daiIeri pomeriggio ad, lungo la SS 401, unmeticcio di circa un anno, probabilmente abbandonato, è stato salvato daigrazie alla segnalazione al “112” da parte di un autotrasportatore. Il pronto intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi di perlustrazione del territorio, ha evitato un destino incerto per l’animale. All’arrivo dei militari, la povera bestiola era al centro della carreggiata, a rischio di essere investita dai veicoli in transito. In un contesto di piena ...