Appino | domani fuori il concept album Humanize | le date degli instore

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023), il nuovodi, frontman dei The Zen Circus, ecco ledi presentazione Si intitolail nuovo disco di, cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus. L’sarà disponibile a partire davenerdì 17 novembre per Woodworm (distr. Universal Music Italia, ediz. BMG) su tutte le piattaforme digitali, CD, doppio LP nero (tutti gli store), doppio LP nero autografato (escl. Amazon), doppio LP rosso trasparente ed. limitata e numerata (escl. Shop Woodworm). Il disco è disponibile in preorder.arriva a otto anni di distanza dall’ultimo disco solista del musicista ...