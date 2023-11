Anticipazioni Amici puntata 19 novembre 2023 | ospiti | classifiche e spoiler

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nella giornata odierna presso gli Studi Elios si terrà una nuova registrazione di23. Laandrà in onda domenica 19alle ore 14:00 su Canale 5 e noi di TvperTutti.it vi forniremo. Quale sarà il destino di Matthew? La scorsa settimana si è classificato ultimo dopo la sfida di canto e, di conseguenza, è finito in sfida. Rudy Zerbi ha chiesto la maglia all'allievo commentando che c'è da riflettere sul suo destino nella Scuola di Maria De Filippi: "Uno deve partire con un atteggiamento diverso, altrimenti si penalizza in partenza. O c'è un'inversione di marcia, o se ti spegni è peggio. Hai le idee chiare, sei onesto, ora devi lavorare". La fidanzata Mew ha paura che possa venire eliminato Matthew da: "Se mi lasci ...