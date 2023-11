Anila Grishaj come Luana D’Orazio | chi era l’operaia uccisa da un macchinario

(Di giovedì 16 novembre 2023) Aveva 26 anni e lavorava in un’azienda di surgelati. È stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti del collega

Anila Grishaj - chi era la 26enne morta incastrata in un macchinario : il diploma turistico - l'affetto dei colleghi e la promozione a vicedirettrice

Anila Grishaj - fascicolo per omicidio colposo sulla morte della 26enne schiacciata da un macchinario. “Attivato per errore da un collega”

Anila Grishaj - fascicolo per omicidio colposo sulla morte della 26enne schiacciata da un macchinario. “Attivato per errore dal collega”

Anila Grishaj - il macchinario che l’ha uccisa “attivato per errore”. Un collega della 26enne indagato per omicidio colposo

Potrebbe esserci un errore di un collega dietro l'incidente sul lavoro in cui martedì ha perso la vita, operaia di 26 anni in servizio all'azienda alimentare Bocòn, di Pieve di Soligo (Treviso). Dalle prime ispezioni sembra che il meccanismo che ha provocato la morte della donna, ...

Treviso, resta con la testa incastrata in un macchinario: l'operaia 26enne Anila Grishaj morta sul lavoro Fanpage.it

Anila Grishaj, chi era l'operaia morta in fabbrica a 26 anni. Un collega indagato: ha premuto un pulsante per errore Corriere

Aveva 26 anni e lavorava in un’azienda di surgelati. È stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti del collega ...Un tragico, drammatico, errore umano. È la verità che sta emergendo in queste ore e che spiegherebbe la morte di Anila Grishaj, 26 anni di origine albanese e residente a Miane, ...