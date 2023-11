Andrea Colpani | il Bellingham del Monza che faceva impazzire Berlusconi | ecco come

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dicevano che non sarebbe andato da nessuna parte con quel fisico lì.è troppo gracile per il calcio muscolare di questi tempi, non mette su massa, lo spazzeranno via. E poi, dicevano, dove lo metti il “Colpa”? È alto, potrebbe fare l'attaccante ma non ha i muscoli, e spalle alla porta non è a suo agio. A centrocampo? Ma se non difende... In difesa? Se non difende a centrocampo... Esterno? Non ha il passo, non è veloce, no no. Le ha sentite tutte,, talento puro del pallone nato a Brescia ventiquattro anni fa, trequartistanon ne fanno più. E chissà se in questi giorni a Coverciano ha ripensato a tutte quelle frasi. La verità è cheè un sopravvissuto del calcio provinciale in cui troppo spesso il fisico conta più del talento, la tattica annulla la creatività e il ...