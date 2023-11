Anche Microsoft ha creato dei chip per l' IA Ma li userà solo per il suo cloud

(Di giovedì 16 novembre 2023)ha annunciato duespecifici per le operazioni di IA che aggiungerà ai suoi data center: uno per sistemi come GPT di Open AI e uno per carichi meno intensi....

Microsoft - Ok anche da Gb a maxi acqusizione Activision Blizzard

Microsoft - “non solo didattica come Minecraft - ma anche gestione della struttura scolastica. Siamo partner - non solo fornitori di servizi”

... dai boss di BlackRock e, a Tim Cook di Apple e così via. È presto per parlare di disgelo ,perché Biden ha definito dopo il vertice X i come un dittatore e le posizioni su Taiwan ...

Anche Microsoft ha creato dei chip per l'IA. Ma li userà solo per il ... DDay.it

Microsoft Ignite 2023: le ultime novità sul fronte dell'Intelligenza ... Microsoft News

Mobilize ha tolto dal mercato la sua elettrica dedicata ai servizi di trasporto con canone mensile tutto incluso. In pochissimi l'hanno scelta, il progetto non è sostenibile ...ma naturalmente Windows resta la chiave di volta e il terreno di coltura per tutte le innovazioni Microsoft. Anche quest’anno la conferenza organizzata dal colosso di Seattle è uno degli eventi più ...