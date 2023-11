Anche a Gaza va in scena la terza guerra mondiale a pezzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) La, come l’ha chiamata Papa Francesco, dal 7 ottobre ha visto aprirsi in Israele e nella Striscia diun nuovo fronte incendiario, che peraltro covava sotto la cenere da tempo, pronto a riesplodere. L’innesco è stato il brutale massacro di civili israeliani operato da Hamas. Pura barbarie che non ha avuto pietà di bambini, donne, giovani, anziani inermi. Niente può giustificarla! Al massacro ha fatto seguito la non meno brutale rappresaglia di Israele con bombardamenti massicci sulla Striscia diche hanno fatto e continuano a fare migliaia di vittime, colpevoli solo di vivere lì. Abbiamo visto in tv le immagini delle macerie, le famiglie in fuga con pochi fagotti, l’assalto agli scarsi aiuti alimentari internazionali di cui Israele rallenta ...