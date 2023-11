‘Anatomia di una caduta’ di Triet Tutti i rapporti di coppia possono essere tossici

Leggi su 900letterario

"La finestra sul cortile" incontra "Storia di un matrimonio" nel mystery alpino "Anatomia di una caduta" della franceseche ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Si tratta di un film più femminista dei tanti film femministi per contratto che prevede l'analisi di un ménage coniugale accreditando nel contempo l'ipotesi che non potremo mai comprendere pienamente nessuno tranne noi stessi: la constatazione del fatto che i matrimoni – anzi tutte le relazioni in generale – possano risultarefunziona, infatti, solo come una delle spinte e controspinte di un enigmatico resoconto.