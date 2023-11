Anagni | concluse le indagini sulla capretta presa a calci | un indagato per uccisione di animali | 5 per istigazione

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Si sonolesul caso dellauccisa in un agriturismo dilo scorso 27 agosto. Per un ragazzo di 16 anni e uno maggiorenne il reato ipotizzato è quello di “di”. Per altri cinque indagati l’ipotesi è quella di “a delinquere” per avere incitato i primi due a continuare a colpire lafino ad ucciderla mentre venivano filmati con i cellulari. La procura di Frosinone ha inviato l’avviso di conclusione delleai sei ragazzi maggiorenni presenti alla festa di compleanno all’agriturismo. Per il 16enne si procede separatamente alla procura dei minori di Roma. Gli indagati sostengono che l’animale fosse già morto mentre lo colpivano. A supporto di questa tesi hanno ...