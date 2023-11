Amici 23 | spoiler | 2 maglie sospese | Francesca Tocca “sparisce” | ecco per quale motivo

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Cosa è successo durante la nuova registrazione di23? Nel corso di giovedì 16 novembre si è svolta la nuova puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio e, tra le anticipazioni, c’è stata la sospensione delleper due allievi enon era presente in studio.23,: 2,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.