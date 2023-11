Amici 23 | Matthew e Mew si scambiano una lettera d’amore | le loro parole

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Metthew e Mew si sono lasciati andare ad un momento molto romantico all’interno della casetta di. L’allievo di canto è a rischio eliminazione, dovrà affrontare una sfida e questo clima ha tirato fuori il meglio nella coppia. Entrambi hanno deciso di mettere dei pensieri nero su bianco. Prima, Metthew ha letto ladi Mew: Ciao Bibi, ti scrivo questo alle 02:00 di notte dal letto dalla camerina dove vorrei tanto che ci fossi. Non riesco a pensare a questo posto senza di te, alle mie giornate senza di te. Non riesco a pensare a me senza di te. Sono innamorata come non mai, più ti guardo e più mi innamoro. Quello che provo per te è autentico e puro, non so neanche come spiegartelo. Spero che i miei occhi te l’abbiano fatto capire più volte. E’ la prima volta che mi sento davvero tra le braccia di una persona che ne vuole veramente per quello ...