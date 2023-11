Amici 23 | il riassunto del daytime | una coppia fa sognare il pubblico

(Di giovedì 16 novembre 2023) Cosa è accaduto nell’ultimodi23: laformata da Matthew e Mew fail. IlAnche quest’oggi è andato in scena il consueto appuntamento con la striscia dedicata aldi23. Gli allievi di Maria De Filippi proseguono l’avventura nel talent tra un’emozione e l’altra. Cosa è accaduto nell’ultimo? Andiamo a scoprirlo insieme. Sono sempre piaciuti vicini ed intimi Matthew e Mew, con Mew che ha deciso di emozionare il compagno di scuola grazie ad una lettera: “Dovevo venire adper trovarti, mi sveglio pensandoti e vado a dormire nello stesso modo. Ti penso quando canto, ti penso sempre. E’ assurdo come in così poco tempo tu abbia preso questo posto nella ...

... "Il nostro founder, Harry Styles, brinda al lancio di Pleasing Fragrance con glia Londra. ... La reazione dei follower è un mix che può essere perfettamentecon uno dei commenti allo ...

'Nuovi amici, magari': in San Cristoforo la nuova mostra di Tommaso ... La Gazzetta di Lucca

Tale e Quale Show - Il Torneo riassunto: vincitore e cosa è successo Today.it

Nuovi amici, magari: in San Cristoforo la nuova mostra di Tommaso Panichi, a cura di Lorenzo Belli e Estefania Nativo presso la chiesa monumentale di San Cristoforo in via Fillungo 6. Inaugurazione 17 ...Gli allievi di Amici sono davvero molto bravi e tanti artisti che si sono recati in puntata non hanno potuto che fare loro i migliori complimenti.