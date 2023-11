Amici 23 | anticipazioni domenica 19 novembre | ospiti | classifiche | sfide | eliminazioni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023)192023 andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14, una nuova puntata di23. Si tratterà del nono appuntamento con gli allievi della scuola più famosa ed amata d’Italia. Sicuramente ci saranno tante gare,e magarie nuovi arrivi, chissà. Di certo i colpi di scena non mancheranno. Se proprio non riuscite ad attendere, in questo nuovo articolo troverete tutte ledella puntata in questione. Questo pomeriggio, infatti, è avvenuta la registrazione in studio. Alcune delle persone presenti tra il pubblico hanno raccontato quanto accaduto. Vediamolo insieme.23,: glidi...