Ambrogino d’oro a Pucci è polemica | Sala | ”scelta dei partiti | mai usato veto”

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Divampa lasocial sull'assegnazione dell'd'oro ad Andrea. Su X e Instagram crescono i post che chiedono di rivedere ladi concedere l'ambito premio milanese al comico. Tra i diversi commenti, spicca quello di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account scrive: "Mi domando se Andreasia stato premiato per i suoi raffinatissimi show o per i recenti meme sui suoi social con le foto più infelici di Elly Schlein. O ancora per le battute omofobe su Tommaso Zorzi". La giornalista ricorda anche che "il sindaco ha diritto disui nomi dei premiati". A proporre la candidatura di Andreaè stata la consigliera comunale ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone. A margine di un evento a Palazzo Marino, arriva il commento ...