Altri 10 miliardi a Teheran | è questo il prezzo per la distruzione di Hamas?

(Di giovedì 16 novembre 2023) La notizia è di martedì ed è rimasta abbastanza in sordina, così come il Team Biden, con la complicità dei media amici, è riuscito a mantenere molto defilato il ruolo dell’Iran nell’attacco del 7 ottobre. L’amministrazione Biden ha prorogato di ulteriori quattro mesi la deroga alle sanzioni che consentirà all’Iraq di continuare ad acquistare elettricità dall’Iran. Ma soprattutto, darà aaccesso agli introiti della vendita, sebbene limitandone l’uso – in teoria – all’acquisto di beni umanitari. Parliamo di circa 10di dollari attualmente congelati in conti in Iraq. Il segretario di Stato Antony Blinken ha firmato la proroga e l’ha trasmessa al Congresso martedì, dopo la chiusura degli uffici. Cosa prevede la deroga La deroga non solo consentirà a Baghdad di continuare le sue importazioni di energia senza timore di incappare ...