Alternative a WordPad per scrivere su PC gratis

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 16 novembre 2023) Microsoft sembra voglia toglieredalla dotazione di base di Windows, togliendo quindi agli utenti la possibilità di modificare i documenti rapidamente e senza dover acquistare per forza una copia di Office o una licenza periodica di Microsoft 365. Per fortuna possiamo facilmente rimpiazzarecon alcune validetotalmente gratuite e spesso anche più efficaci e complete rispetto al programma incluso in Windows (ancora per poco tempo). LEGGI ANCHE -> Modi di Scaricare Microsoft Word(originale o) 1) Word Online La prima alternativa efficace aè Word Online, accessibile gratuitamente con un semplice account Microsoft. Dopo aver creato l'account portiamoci nella pagina indicata in alto, scegliamo Documento vuoto e scriviamo il ...