Allarme Fentanyl, che cos'è e perché è una droga pericolosa. Dove e come si sta diffondendo in Italia la Repubblica

Nel dark web è il farmaco più cliccato e acquistato. E nella borsa dello sballo ormai domina il mercato al pari della cocaina, soprattutto negli Stati Uniti.Strade abitate da zombie, che si iniettano o fumano il fentanyl e in tanti casi muoiono lì per overdose. Scene che sono sempre più comuni in tante città degli Stati Uniti, dove questa potente droga ...