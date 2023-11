All’Apec Seoul denuncia la cooperazione Mosca-Pyongyang

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) In un’intervista rilasciata poco tempo fa ad Associated Press, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol hato la “illegale” tra Russia e Corea del Nord, definendola come “una seria minaccia” alla sicurezza regionale. Un allarme, questo, che il leader asiatico rimarca anche all’interno del contesto dell’Asia-Pacific Economic Forum apertosi ieri a San Francisco. Andando a stressare la contrapposizione tra blocchi nella regione indo-pacifica. Nella stessa intervista, Yoon ha anche detto che le provocazioni nordcoreane porteranno a una ritorsione immediata da parte delle forze sudcoreane e dei loro alleati statunitensi. Si teme che la Corea del Nord possa azzardare una mossa contro Seul mentre il mondo è concentrato sui conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. “Un modo efficace per impedire alla Corea del Nord di commettere un simile ...