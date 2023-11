Alimenti | Pd | ' no a Ddl su carne coltivata | provvedimento propagandistico che non serve'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Saremo chiari, anche con il voto in aula: il mondo agricolo ha bisogno di risposte diverse, non servono provvedimenti propagandistici come quelli che avete proposto". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato del Pd Stefano Vaccari, capogruppo dem in commissione Agricoltura, nel corso dell'esame del Ddl sul divieto di produzione e vendita del cibo e mangimi sintetici e coltivati.