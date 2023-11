(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Abbiamo presentato presso il commissariato di Polizia di Montecitorio una denuncia nei confronti del presidente di Coldirettiper l'subita in Piazza Colonna durante la manifestazione di +Europa contro il disegno di legge che vieta la carne coltivata”. Lo annunciano Benedettoe Riccardo. “Lo abbiamo fatto non per una questione personale ma perché se si sdogana la violenza nei confronti dei parlamentari, per di più dell'opposizione, meglio ancora di una componente di soli due parlamentari dell'opposizione, si crea un precedente da cui sarà poi difficile tornare indietro. Già il governo gode di una amplissima maggioranza, occupa di fatto tutti i principali mezzi di informazione. Se la risposta alla politica delle minoranze è ...

...di legge "disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di... In apertura di seduta è stata respinta la questione pregiudiziale di costituzionalitàe Della ...

**Alimenti: Magi-Della Vedova, 'denunciato Prandini per aggressione'** La Gazzetta del Mezzogiorno

**Alimenti: Schlein, 'inaccettabile aggressione, solidarietà a Magi e ... Il Dubbio

Esulta Coldiretti dopo il voto – “È un risultato storico, di una grande importanza per quanto riguarda il nostro Paese, il primo a livello mondiale ad aver normato il divieto di vendita e ...Via libera definitivo - non senza tensione - dell'Aula della Camera al divieto di produrre e vendere in Italia di carne coltivata. L'Italia è il primo Paese in Europa ad ...