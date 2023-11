Alimenti | Della Vedova in aula | ' Lollobrigida non vada da Coldiretti | non legittimi violenza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Andremo a fare denuncia, non è tollerabile. Invito tutta la Camera, ma soprattutto il ministro, mi auguro nonalla manifestazione di, glielo chiedo da parlamentare a parlamentare. Dopo quello che è successo non può andare a legittimare una aggressione contro il Parlamento sarebbe un riconoscimento allacontro il Parlamento". Lo ha detto Benedetto, ricostruendo inalla Camera l'episodio dello scontro avuto con il presidente diPrandini davanti palazzo Chigi. "Arriva come un ossesso il presidente diPrandini, corre verso di me, delinquente delinquente, ci sono i video, si capirà, c'erano gli agentiDigos, ...