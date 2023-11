Alimenti | Cattaneo | ' Lollobrigida eleva a volontà generale volantino di un gruppo d' interesse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "La petizione non è altro che undi Coldiretti a due colonne, disegnato come un fumetto, che separa il 'buon' cibo 'naturale' dal 'cattivo' cibo 'sintetico'". Lo ha detto la senatrice a vita e scienziata Elenaa Radio24 replicando alle affermazioni del ministro dell'Agricoltura Francescosul fatto che il Ddl sul divieto per la carne coltivata nasce "in seguito a una petizione che chiede di vietare questo tipo di produzioni". "Da un lato, su un rilassante sfondo verde-azzurro, ci sono rassicuranti e bucoliche immagini di contadini felici, animali al pascolo e salumi (prodotti macellando quegli stessi animali); dall'altro, in viola su un preoccupante sfondo nero, immagini di teschi e tibie, pittogrammi di rischio radiologico-nucleare, inquietanti personaggi in tute e maschere ...