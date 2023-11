Alimenti : applauso piazza Coldiretti per ok Camera a legge carne sintetica

Lo ha detto in aula allaAntonella Forattini, nelle dichiarazioni di voto sul Ddl sul divieto pere mangimi sintetici e coltivati.

Ultimo'ora: Alimenti: Camera approva in via definitiva legge per stop ... La Svolta

Alimenti: Camera approva in via definitiva legge per stop a carne sintetica La Sicilia

Via libera definitivo oggi dalla Camera dei Deputati con 159 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astensioni al testo del disegno di legge che reca “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di ...Roma, 16 nov. (askanews) – Via libera definitivo della Camera al disegno di legge che reca ‘disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi ...