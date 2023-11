Alimenti | applauso piazza Coldiretti per ok Camera a legge carne sintetica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Applausi e grida di gioia hanno accompagnato il via libera definitivo dellaallache stoppa la produzione e l'immissione sul mercato della cosiddetta. A festeggiare il disco verde è la, raccolta in un sit in organizzato sotto il porticato della Galleria Colonna, a due passi da Palazzo Chigi.