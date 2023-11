Alex Schwazer | niente Olimpiadi di Parigi 2024 | la decisione della Wada durante il Grande Fratello

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lada parte dell'Agenzia Antidoping perè arrivatala diretta del. L'atleta non potrà qualificarsi per i Giochi di...

"Grande Fratello" - Alex Schwazer annuncia : "Non avrò sconti di squalifica - ma non ho rimpianti" - Salta Parigi 2024

non potrà qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024. Il marciatore ha annunciato in diretta durante il Grande Fratello di non aver ricevuto dalla Wada lo sconto della lunga squalifica per ...

Schwazer, niente Olimpiadi: la Wada dice no allo sconto sulla squalifica - Sportmediaset Sport Mediaset

Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi: il verdetto della Wada al Grande Fratello Corriere della Sera

"Sono molto dispiaciuto, ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata". Così Alex Schwazer ha commentato la decisione della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, di non ridurre la sua ...Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024: l'annuncio in diretta al Grande Fratello ...